Espace dégustation pour le fête Benoît Raclet Salle Benoît Raclet Romanèche-Thorins

Espace dégustation pour le fête Benoît Raclet Salle Benoît Raclet Romanèche-Thorins samedi 25 octobre 2025.

Espace dégustation pour le fête Benoît Raclet

Salle Benoît Raclet Place de la Mairie Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Cette fête emblématique et historique était le premier rendez-vous des vignerons après les vendanges pour faire connaître le nouveau millésime de l’année.

Chaque année, les vignerons de l’appellation se retrouvent lors de cet événement afin de vous faire découvrir ou bien sûr re-découvrir leurs vins, leur savoir-faire et la possibilité de déguster en avant-première le millésime 2025.

Cette année, retrouvez le pôle gastronomique proposant des produits du terroirs provenant de toute la France (huîtres de Marennes d’Oléron, vins d’Alsace, produits Basques…).

Le samedi soir, un concert (gratuit) du groupe mâconnais, Nouvel Indice, vous attendra avec la possibilité de manger sur place. .

Salle Benoît Raclet Place de la Mairie Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 58 09 union.moulinavent@orange.fr

English : Espace dégustation pour le fête Benoît Raclet

German : Espace dégustation pour le fête Benoît Raclet

Italiano :

Espanol :

L’événement Espace dégustation pour le fête Benoît Raclet Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2025-10-15 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès