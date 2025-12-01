Espace d’éveil multisensoriel Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Espace d’éveil multisensoriel Médiathèque de Fontbouillant Montluçon samedi 20 décembre 2025.
Espace d’éveil multisensoriel
Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
On explore, on teste, on bidouille et on regarde le monde avec un œil curieux.
Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
English :
We explore, we test, we tinker and we look at the world with a curious eye.
L’événement Espace d’éveil multisensoriel Montluçon a été mis à jour le 2025-12-02 par Montluçon Tourisme