Espace d’éveil multisensoriel Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Espace d’éveil multisensoriel Médiathèque de Fontbouillant Montluçon mardi 6 janvier 2026.
Espace d’éveil multisensoriel
Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 16:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-01-06 2026-01-20 2026-02-03 2026-02-07 2026-02-14
On explore, on teste, on bidouille et on regarde le monde avec un œil curieux.
.
Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We explore, we test, we tinker and we look at the world with a curious eye.
L’événement Espace d’éveil multisensoriel Montluçon a été mis à jour le 2025-12-31 par Montluçon Tourisme