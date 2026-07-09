Espace du Narais Les caprices de l’enfant Roi Espace du Narais Saint-Mars-la-Brière

Informations pratiques

Saint-Mars-la-Brière

Espace du Narais Les caprices de l’enfant Roi

Espace du Narais Allée des Châtaigniers Saint-Mars-la-Brière Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 20:00:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Les caprices de l’enfant Roi .

Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie.

Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi-Soleil…

Avec Artus, Julia Piaton, Franck Dubosc. .

Espace du Narais Allée des Châtaigniers Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 70 23 contact@smlb.fr

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English :

The Whims of the Child King.

L’événement Espace du Narais Les caprices de l’enfant Roi Saint-Mars-la-Brière a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois