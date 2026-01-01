Espace ephémère 6 rue Fonderie Vieille 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement

Espace ephémère

Samedi 17 janvier 2026 de 11h à 19h.

6 rue Fonderie Vieille 13002 Marseille

L’Espace de la Fonderie vous ouvre ses portes le samedi 17 & dimanche 18 janvier 2026, à l’occasion de son deuxième événement public un espace éphémère dédié à la création contemporaine.



Le temps d’un week-end, nous vous invitons à découvrir le travail d’une quinzaine d’artistes, offrant une exploration de pratiques artistiques et d’univers singuliers.



Avec les œuvres de Ajile le cercle • Alexandra Delya • Cé Edition • Emma Chvrx • Empreinte Studio • Hada • Juliette Bailly • Jules Mimouni • Perrine Kamoun • Mimo Studio • Pippi Wool • Rézine • Waras • Yensi • Yuna’s Things • Zadig Robin .

+33 6 64 19 46 32 contact@espacefonderie.com

Espace de la Fonderie opens its doors for a weekend dedicated to contemporary creation.

Discover the worlds of 15 artists, Saturday and Sunday from 11am to 7pm in Marseille.

