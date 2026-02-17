ESPACE ET VIE FAIT SON CARNAVAL DE VENISE Résidence seniors Espace et Vie Pornichet

ESPACE ET VIE FAIT SON CARNAVAL DE VENISE

Résidence seniors Espace et Vie 44 avenue de l’Hippodrome Pornichet Loire-Atlantique

La magie des masques et des costumes du Carnaval de Venise s’invite à la Résidence Espace et Vie.

La Résidence Espace et Vie de Pornichet organise son Carnaval de Venise les mercredi 11 et jeudi 12 mars, pour deux jours d’élégance masquée et de célébration.

Au programme

– Mercredi 11 mars

12h un déjeuner masqué durant lequel les masques se dévoilent peu à peu autour de mets savoureux ;

15h un grand défilé costumé et masqué, pour voir et être vu !

– Jeudi 12 mars un bal masqué, où musique, danses, jeux de regards derrière les plumes et les dentelles sont de mise.

Au menu du déjeuner vénitien

Primo Soufflé au parmesan, pesto rouge et sa roquette

Secondo Risotto aux crevettes et balsamique parfumé au basilic

Formaggio Gorgonzola et pecorino

Dessert Tiramisu

Informations pratiques

Où ?

A la Résidence Espace et Vie

Quand ?

Les mercredi 11 et jeudi 12 mars

⏰ Horaires ?

A partir de 11h

L’entrée est-elle payante ?

Seul le repas est payant. Son tarif est 21 €.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Oui c’est accessible aux personnes à mobilité réduite.

️ Faut-il réserver ?

Pour participer au déjeuner vénitien, il faut réserver avant le 1er mars au 02 40 11 49 00. .

Résidence seniors Espace et Vie 44 avenue de l’Hippodrome Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 49 00 info@espaceetvie.fr

