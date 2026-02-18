Espace et Vie fait son carnaval de Venise Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon

Espace et Vie fait son carnaval de Venise

Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : 2026-03-12 15:00:00

Début : 2026-03-12 15:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

La résidence Espace et Vie vous invite à vivre un moment d’élégance, de convivialité et de partage à l’occasion d’un carnaval vénitien.

Ouvert à tous. .

Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 79 56 00

