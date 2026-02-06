Espace game des 2 Armand Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

Espace game des 2 Armand

Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Samedi 2026-02-09

fin : 2026-02-20

2026-02-09

Un seigneur a disparu.

Le château est verrouillé.

Le temps est compté.

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

English :

A lord has disappeared.

The castle is locked.

Time is running out.

