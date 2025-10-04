Espace game Metz

Espace game Metz samedi 4 octobre 2025.

Espace game

Place Saint-Louis Metz Moselle

Escape game urbain, jeu de piste en plein air, livre-jeu sur application mobile avec carte papier et légende.

2 ou 3 animateurs costumés, 2 expériences au choix dragon MAGIQUE (1h30-2h) et dragon FANTASTIQUE (2h30 à 4h) jeu non chronométré !

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !Tout public

Place Saint-Louis Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Urban Escape Game, outdoor treasure hunt, book-game on mobile app with paper map and legend.

2 or 3 costumed animators, 2 experiences to choose from: MAGIC dragon (1h30-2h) and FANTASTIC dragon (2h30 to 4h): non-timed game!

Will you be clever enough to unravel the mystery of dragons?

Immerse yourself in an immersive treasure hunt, with riddles posted in the windows of partner shops in the town center. Identify the dragons roaming the skies of our fantasy world and try to hunt or tame them! Perhaps you’ll also find the missing villagers?

This giant game is inspired by game books, with a mobile application as the reading medium. A hybrid experience between a role-playing game with 2 or 3 costumed animators, an escape game to save the Village and a treasure hunt to find the clues scattered around with the help of a paper map and a magical legend!

German :

Urban Escape Game, Schnitzeljagd im Freien, Spielbuch auf Handy-App mit Papierkarte und Legende.

2 oder 3 kostümierte Animateure, 2 Erlebnisse zur Auswahl: MAGISCHER Drache (1,5-2 Std.) und FANTASTISCHER Drache (2,5-4 Std.): Spiel ohne Zeitmessung!

Werden Sie geschickt und listig genug sein, um das Geheimnis der Drachen zu lüften?

Tauchen Sie ein in eine immersive Schnitzeljagd mit Rätseln, die auf den Schaufenstern von Partnergeschäften im Stadtzentrum hinterlegt sind. Identifizieren Sie die Drachen, die in unserer Fantasiewelt am Himmel lauern, und versuchen Sie, sie zu jagen oder zu zähmen! Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, um vermisste Dorfbewohner wiederzufinden?

Dieses Riesenspiel ist von Spielbüchern inspiriert, wobei eine mobile Anwendung als Lesemedium dient. Eine hybride Erfahrung zwischen einem Rollenspiel mit 2 oder 3 kostümierten Animateuren, einem Escape Game, um das Dorf zu retten, und einer Schatzsuche, um die Hinweise zu finden, die mithilfe einer Papierkarte und einer magischen Legende verstreut sind!

Italiano :

Gioco di fuga urbana, caccia al tesoro all’aperto, libro-gioco su applicazione mobile con mappa cartacea e legenda.

2 o 3 guide in costume, 2 esperienze a scelta: drago MAGICO (1h30-2h) e drago FANTASTICO (2h30-4h): gioco non a tempo!

Sarete abbastanza abili da svelare il mistero dei Draghi?

Immergetevi in una coinvolgente caccia al tesoro, con indovinelli affissi nelle vetrine dei negozi partner del centro città. Identificate i draghi che si nascondono nei cieli del nostro fantastico mondo e cercate di dar loro la caccia o di domarli! Forse riuscirete anche a trovare qualche abitante del villaggio scomparso?

Questo gioco gigante si ispira ai giochi di libri, con un’applicazione mobile come mezzo di lettura. Un’esperienza ibrida tra un gioco di ruolo con 2 o 3 animatori in costume, un gioco di fuga per salvare il villaggio e una caccia al tesoro per trovare gli indizi sparsi con l’aiuto di una mappa cartacea e di una magica leggenda!

Espanol :

Juego de escape urbano, búsqueda del tesoro al aire libre, libro-juego en aplicación móvil con mapa de papel y leyenda.

2 o 3 guías disfrazados, 2 experiencias a elegir: Dragón MÁGICO (1h30-2h) y Dragón FANTÁSTICO (2h30 a 4h): ¡juego sin cronometraje!

¿Serás lo suficientemente listo como para desvelar el misterio de los Dragones?

Sumérjase en una inmersiva búsqueda del tesoro, con acertijos colocados en los escaparates de las tiendas asociadas del centro de la ciudad. Identifica a los dragones que acechan en los cielos de nuestro fantástico mundo e intenta darles caza o domesticarlos ¿Quizá encuentres a algún aldeano desaparecido?

Este juego gigante está inspirado en los juegos de libros, con una aplicación móvil como medio de lectura. Una experiencia híbrida entre un juego de rol con 2 o 3 animadores disfrazados, un juego de escape para salvar la Aldea y una búsqueda del tesoro para encontrar las pistas esparcidas por los alrededores ¡con la ayuda de un mapa de papel y una leyenda mágica!

