Fais ton cinéma ! à l’Espace Jean Vilar – Espace Jean Vilar Arcueil, 7 juin 2025, Arcueil.

Chaque tableau dansé, rend hommage à des thèmes classiques

du cinéma, revisitant des moments emblématiques avec la grâce et l’énergie

propre à la danse contemporaine. Avec

les danseurs et danseuses adultes et adolescents de l’association Chapala.

Mise en scène Ysabel

Troadec

Chef opérateur

cinéma : Maxime Heraud

Dans le cadre de la Nuit Blanche 2025 avec le soutien de la métropole du Grand Paris

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T23:00:00+02:00

2025-06-07T21:00:00+02:00_2025-06-07T22:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T00:00:00+02:00

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac 94110 Arcueil

https://cultureaarcueil.fr/espace-jean-vilar +33141242555 jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr https://www.facebook.com/EspaceMunicipalJeanVilar/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/EspaceMunicipalJeanVilar/?locale=fr_FR

Spectacle de danse inspiré des musiques et films tournés à Arcueil.