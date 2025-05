Le renard du 94 – Espace Jean Vilar à Arcueil – Espace Jean Vilar Arcueil, 7 juin 2025, Arcueil.

Chipeur est un renard qui vit paisiblement dans un espace sauvage entouré de nature, d’arbres majestueux, de hautes herbes et aussi… de la ville de Paris. Entre verdure et béton, comment survit-il à ces deux mondes ? Et pour combien de temps encore ?

Nuit Blanche 2025 avec le soutien de la métropole du Grand Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Espace Jean Vilar 1, rue Paul Signac 94110 Arcueil

Projection du documentaire de Sofian Chouaib « Le renard du 94 », à l’Espace Jean Vilar à Arcueil.