ESPACE JEU EN FAMILLE AVEC LES ENFANTS DU LUDE Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

ESPACE JEU EN FAMILLE AVEC LES ENFANTS DU LUDE

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-03 15:00:00

fin : 2026-03-03 17:00:00

2026-03-03

Mardi 03 mars de 15h à 17h > Vacances animées au sein d’un espace de jeux pour les familles jeux de société, de réflexion, de construction, pour petits et grands…

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateur…

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

English :

Tuesday 03 March from 3pm to 5pm > Animated vacations in a play area for families: board games, puzzle games, construction games, for young and old…

Children are under the responsibility of their parents or guardians…

