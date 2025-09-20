Espace jeux de société en libre accès Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 14:30 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Différents jeux de société, en lien avec les sciences et la nature et adaptés à tous les âges, sont à découvrir à la bibliothèque durant le week-end, pour 10 minutes ou pour 1h. Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 17h Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr