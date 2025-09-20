Espace jeux de société en libre accès Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Espace jeux de société en libre accès 20 et 21 septembre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Différents jeux de société, en lien avec les sciences et la nature et adaptés à tous les âges, sont à découvrir à la bibliothèque durant le week-end, pour 10 minutes ou pour 1h.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 17h

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Muséum de la métropole de Nantes