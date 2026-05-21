Espace jeux pour les petit·es Place Simone de Beauvoir Rennes
Espace jeux pour les petit·es Place Simone de Beauvoir Rennes mardi 21 juillet 2026.
Espace jeux pour les petit·es Place Simone de Beauvoir Rennes Mardi 21 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Espace jeux pour les petit·es
Espace jeux pour les petit·es
Enfant accompagné·e d’un·e adulte
0 – 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-21T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-21T11:30:00.000+02:00
1
Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- CLEEVELAND DANS TOUT OU RIEN COMEDIE DE RENNES Rennes 22 mai 2026
- Séminaire externe – Paul Conduit – Institut Jacques Monod Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 22 mai 2026
- [RENCONTRE]- pique-nique de printemps thabor Rennes 22 mai 2026
- [RENCONTRE]- pique-nique de printemps thabor Rennes 22 mai 2026
- Fête de la MJC & Assemblée Générale, Manoir, Rennes 22 mai 2026