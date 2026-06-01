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Espace jeux pour les petit·es, Place Simone de Beauvoir, Rennes

Espace jeux pour les petit·es, Place Simone de Beauvoir, Rennes

Espace jeux pour les petit·es, Place Simone de Beauvoir, Rennes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Place Simone de Beauvoir

Adresse : Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif : Entrée libre, gratuit

Espace jeux pour les petit·es Mardi 21 juillet, 09h30 Place Simone de Beauvoir Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00

Espace jeux pour les petit·es
Enfant accompagné·e d’un·e adulte
0 – 5 ans

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Espace jeux pour les petit·es

MQLT

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