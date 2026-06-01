Espace jeux pour les petit·es, Place Simone de Beauvoir, Rennes
Espace jeux pour les petit·es, Place Simone de Beauvoir, Rennes mardi 21 juillet 2026.
Espace jeux pour les petit·es Mardi 21 juillet, 09h30 Place Simone de Beauvoir Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Espace jeux pour les petit·es
Enfant accompagné·e d’un·e adulte
0 – 5 ans
Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Espace jeux pour les petit·es
MQLT
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