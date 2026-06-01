Espace jeux pour les petit·es, Place Simone de Beauvoir, Rennes

Espace jeux pour les petit·es Mardi 21 juillet, 09h30 Place Simone de Beauvoir Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00

Espace jeux pour les petit·es

Enfant accompagné·e d’un·e adulte

0 – 5 ans

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Espace jeux pour les petit·es

MQLT