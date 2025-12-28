Espace jeux pour les tout petits Andlau

Espace jeux pour les tout petits

Autour de l’architecture et de la construction

Le cellier de la Seigneurie se transforme en un grand terrain de jeu sensoriel pour les tout petits. Venez passer un moment de jeu et de partage en famille.

Autour de l’architecture et de la construction, les enfants expérimentent les matériaux, s’essayent à la construction et imitent les bâtisseurs dans un espace spécialement pensé pour les plus jeunes.

En partenariat avec la ludothèque d’Obernai la Lud’O et la médiathèque de Barr.

A partir de 12mois .

place de la mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

