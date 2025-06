Espace jeux vidéo Médiathèque La Force 10 juillet 2025 10:00

Dordogne

Espace jeux vidéo Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-10 12:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Espace jeux vidéo en itinérance dans les bibliothèques du réseau. Animé par Yanis.

A partir de 8 ans accompagné jusqu’à 12 ans.

Médiathèque 8 Rue André Rousseau

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr

English : Espace jeux vidéo

Video games area touring the network’s libraries. Animated by Yanis.

Ages 8 and over, accompanied up to age 12.

German : Espace jeux vidéo

Videospielbereich auf Wanderschaft in den Bibliotheken des Netzwerks. Geleitet von Yanis.

Ab 8 Jahren in Begleitung bis zu 12 Jahren.

Italiano :

Area videogiochi in visita alle biblioteche della rete. Gestito da Yanis.

Per bambini dagli 8 anni in su, accompagnati fino ai 12 anni.

Espanol : Espace jeux vidéo

Zona de videojuegos que recorre las bibliotecas de la red. Dirigido por Yanis.

Para niños a partir de 8 años, acompañados hasta los 12.

