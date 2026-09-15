Informations pratiques

Béziers

ESPACE LALLY – LOUIS BACCOU : VISU SFUMATO – FESTIVAL HORS CADRE

31 rue du 4 septembre Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

En découvrant une autre disposition à sa façon de voir, Louis Baccou crée des images entre insaisissable et trouble métaphysique grâce à l’instantanéité.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

En découvrant une autre disposition à sa façon de voir, Louis Baccou crée des images entre insaisissable et trouble métaphysique grâce à l’instantanéité.

Entrée libre. .

31 rue du 4 septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : ESPACE LALLY – LOUIS BACCOU : VISU SFUMATO – FESTIVAL HORS CADRE

By discovering a new perspective on his way of seeing, Louis Baccou creates images that hover between the elusive and metaphysical ambiguity through the power of the moment.

L’événement ESPACE LALLY – LOUIS BACCOU : VISU SFUMATO – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34