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AGENDA · Béziers

ESPACE LALLY – LOUIS BACCOU : VISU SFUMATO – FESTIVAL HORS CADRE Béziers

jeudi 8 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Adresse
31 rue du 4 septembre
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

ESPACE LALLY – LOUIS BACCOU : VISU SFUMATO – FESTIVAL HORS CADRE

31 rue du 4 septembre Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-08

En découvrant une autre disposition à sa façon de voir, Louis Baccou crée des images entre insaisissable et trouble métaphysique grâce à l’instantanéité.
Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

En découvrant une autre disposition à sa façon de voir, Louis Baccou crée des images entre insaisissable et trouble métaphysique grâce à l’instantanéité.

Entrée libre.   .

31 rue du 4 septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie  

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English : ESPACE LALLY – LOUIS BACCOU : VISU SFUMATO – FESTIVAL HORS CADRE

By discovering a new perspective on his way of seeing, Louis Baccou creates images that hover between the elusive and metaphysical ambiguity through the power of the moment.

L’événement ESPACE LALLY – LOUIS BACCOU : VISU SFUMATO – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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