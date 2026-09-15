Informations pratiques

Béziers

ESPACE LALLY – ROGER BALLEN : SANS TITRE – FESTIVAL HORS CADRE

31 rue du 4 septembre Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

Psychodrame, théâtre de l’absurde, exploration de l’inconscient…Ballen, brouille les frontières entre fiction et réalité, malaise et beauté, ordre et chaos.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

Psychodrame, théâtre de l’absurde, exploration de l’inconscient…Roger Ballen, brouille les frontières entre fiction et réalité, malaise et beauté, ordre et chaos.

Entrée libre. .

31 rue du 4 septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : ESPACE LALLY – ROGER BALLEN : SANS TITRE – FESTIVAL HORS CADRE

Psychodrama, theater of the absurd, exploration of the unconscious… Ballen blurs the boundaries between fiction and reality, unease and beauty, order and chaos.

L’événement ESPACE LALLY – ROGER BALLEN : SANS TITRE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34