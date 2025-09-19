Espace lecture et jeux à la médiathèque Médiathèque de Pornic Pornic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

La médiathèque de Pornic vous invite à découvrir une sélection de livres et de jeux sur le thème du « Patrimoine architectural », adaptée aux adultes et aux enfants.

Médiathèque de Pornic 35, rue Tartifume, Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 82 65 90 https://www.mediatheque-pornic.fr/ Présence d’un parking.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Ville de Pornic