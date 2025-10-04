ESPACE LIBRAIRIE « JARDIN YUMI » Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc

ESPACE LIBRAIRIE « JARDIN YUMI » Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc samedi 4 octobre 2025.

ESPACE LIBRAIRIE « JARDIN YUMI » Samedi 4 octobre, 16h00 Pôle Culturel Favols Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T20:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T20:00

ESPACE LIBRAIRIE « JARDIN YUMI »

De 16h à 20h

Venez flâner parmi les ouvrages de la Librairie Jardin Yumi, spécialement installée au sein du pôle culturel pour l’occasion, avec une belle sélection de mangas et de livres autour de la culture asiatique.

Tout public

MANGAS BY YUMI

De 19h à 20h

Présentation d’incontournables venus d’Asie

Découvrez la sélection de la librairie, pour plonger dans les multiples facettes de l’Asie et de la culture manga : grands classiques, perles méconnues et coups de cœur à ne pas manquer !

Tout public

Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques.

Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://poleculturelfavols.carbon-blanc.fr/accueil [{« link »: « https://jardin-yumi.fr/ »}] Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc

Livres & mangas : l’Asie côté librairie ! #NuitDesBibliothèques

© Jardin Yumi