Espace ludique Hôtel du Département Blois

Espace ludique 20 et 21 septembre Hôtel du Département Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir et vous amuser avec des jeux traditionnels en bois (Billard Japonais, mont Everest, planche à rebond, paletino).

Offrez à votre enfant l’opportunité de créer de magnifiques oeuvres architecturales en briques de bois.

Invitez votre enfant à explorer son imagination en dessinant la maison de ses rêves !

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

© CD41