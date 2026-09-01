Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Luc

Espace Mémoire des Sapeurs-Pompiers de l’Aube – JEP 2026

Impasse de la Malterie La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Réparties sur trois niveaux d’exposition, les collections retracent l’histoire des sapeurs-pompiers à travers de nombreux objets : pompes à bras, motopompes, tenues, casques, médailles, miniatures et bien d’autres pièces témoignant de l’évolution de leur métier au fil du temps.



Les visites sont limitées à 5 personnes.

Dernier départ à 11h le matin et à 17h l’après-midi.



>> À propos de l’espace mémoire :

Ouvert en 2025, l’espace mémoire des sapeurs-pompiers de La Chapelle-Saint-Luc est aménagé dans les locaux de la Malterie. Il propose, sur trois niveaux d’exposition de découvrir les multiples évolutions techniques en matière de secours et de protection des sapeurs-pompiers au fil des années. .

Impasse de la Malterie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 6 75 06 48 43 memoireetpatrimoine.udspaube@gmail.com

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English :

L’événement Espace Mémoire des Sapeurs-Pompiers de l’Aube – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne