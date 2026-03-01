Espace motricité et animations Couches
Espace motricité et animations
Salle Jean Genet et Ludothèque Couches Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-03-19 09:30:00
fin : 2026-03-19 11:30:00
2026-03-19
Espace motricité et animations pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte proposé par la ludothèque avec la participation de la bibliothèque de Couches. .
Salle Jean Genet et Ludothèque Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 84 53 kiosquefamille@grandautunoismorvan.fr
English : Espace motricité et animations
