Espace motricité et animations Couches

Espace motricité et animations

Salle Jean Genet et Ludothèque Couches Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 09:30:00

fin : 2026-03-19 11:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Espace motricité et animations pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte proposé par la ludothèque avec la participation de la bibliothèque de Couches. .

Salle Jean Genet et Ludothèque Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 84 53 kiosquefamille@grandautunoismorvan.fr

English : Espace motricité et animations

