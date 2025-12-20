Espace Nordic Jurassien Soirées Jura Nordic Nights

Lajoux

15 janvier 2026

18h - 20h30

15 janvier 2026

Jeudi 15 janvier à partir de 18h

Cabane au départ des pistes, Lajoux.

L’Espace Nordique Jurassien vous invite aux Jura Nordic Nights 2026 ! Les Jura Nordic Nights sont des soirées de découverte du ski de fond (classique et skating) dans un cadre détendu et convivial à destination des locaux non/peu-skieurs.

Cette année, nous organisons 13 soirées sur 13 sites nordiques du Jura en partenariat avec des écoles de ski, des magasins de location de matériel, ainsi qu’avec la Transjurassienne, le Comté, le Morbier et le Bleu de Gex. Cela se déroulera sur 13 dates entre mi-janvier et mi-février sur des sites différents de manière à couvrir tout le secteur.

La soirée commencera à 18h et inclut la location du matériel, 1h de cours de ski avec un moniteur, ainsi qu’un temps convivial avec dégustation de vin chaud et dégustation de fromages locaux.

Le tout pour un prix attractif de 20€ par personne (ou 15€ si vous avez déjà votre matériel) ! Nous sommes également en partenariat avec la Carte Avantages Jeunes qui permet aux porteurs de la carte de bénéficier d’une offre un acheté = un offert à 20€ pour deux participants.

Temps convivial pour les accompagnateurs non skieurs 8€/pers .

Cabane ESF Centre du village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@espacenordiquejurassien.com

