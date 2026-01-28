Espace Noriac- Exposition photo#17 Espace Noriac Limoges

Espace Noriac- Exposition photo#17

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21

Les travaux photographiques des membres de l’association Photolim87 et ceux d’un invité d’honneur, seront mis en avant à l’occasion d’une exposition, une conférence et un atelier photo. Vernissage le 13 à 17h. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 02 98 83 contact@photolim87.com

