Espace Noriac- Exposition photo#17 Espace Noriac Limoges vendredi 13 mars 2026.
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-19
2026-03-13 2026-03-14 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21
Les travaux photographiques des membres de l'association Photolim87 et ceux d'un invité d'honneur, seront mis en avant à l'occasion d'une exposition, une conférence et un atelier photo. Vernissage le 13 à 17h.
contact@photolim87.com
