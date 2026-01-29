Espace Noriac O₂ Espace Noriac Limoges

Espace Noriac O₂

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Porté par un univers pop rock trip hop et soul MessenTo s’ouvre avec originalité à des sonorités flamenco arabes et indiennes Leur musique à la fois organique et électronique trace un chemin sensible entre fragilité et espoir entre intime et universel entre ancestral et moderne Le quatuor réunit Messélie chanteuse guitariste Toby Drake, guitariste chanteur, Eric Gilbert alias El Rico aux percussions et Donald Ferreira beat maker. Ensemble ils proposent un voyage musical envoûtant mêlant guitare électrique percussions chaleureuses textures électroniques et voix habitées. Explorant l’amour les ruptures les doutes et la quête de soi MessenTo invite à se laisser porter par ce souffle musical métissé entre Orient et Occident O₂ tel l’air que l’on respire relie ces deux mondes dans une même inspiration .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 54 40 38 messento.contact@gmail.com

