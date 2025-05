MATHIEU LOURS / Lieux Sacrés – Espace Notre-Dame Paris, 7 juin 2025, Paris.

Le Pavillon de l’Arsenal – centre d’architecture et d’urbanisme de Paris et de la métropole du Grand Paris – organise une nocturne de l’exposition Lieux sacrés – Bâtir, Célébrer, Coexister dans le parking sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

À travers des documents historiques, photographies et dessins, venez découvrir comment le sacré, sous toutes ses formes ( religieuse, non religieuse, mémorielle, naturelle … ), reste indissociable de la ville et de ses habitants.

En plus de l’ouverture en visite libre de l’exposition, deux

visites guidées exceptionnelles de l’exposition Lieux sacrés par le

commissaire Mathieu Lours, historien de l’architecture, auront lieu à 20h et à 21h (inscription obligatoire).

Partenaires: La Ville de Paris, La Métropole du Grand Paris, EDF

Commissariat: Mathieu Lours, historien de l’architecture

Soutien: Le Parisien

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Espace Notre-Dame 6, rue de la Cité 75004 Paris

Visites guidées de l’exposition Lieux sacrés par le commissaire Mathieu Lours.