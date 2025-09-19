Espace numérique dédié aux Journées européennes du patrimoine d’Albi Hôtel de ville Albi

Espace numérique dédié aux Journées européennes du patrimoine d’Albi 19 – 21 septembre Hôtel de ville Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:30:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T21:00:00

Entrez dans cet espace numérique pour découvrir le riche patrimoine albigeois

Visites virtuelles sur albi.fr :

• La crypte de la collégiale Saint-Salvi (non ouverte au public) et ses vestiges de polychromies médiévales, relevée à 360° par le photographe Christophe Bouthé.

• Le plafond peint du bureau du maire, orné de végétaux et d’animaux, avec une présentation des espèces identifiées en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Documentaires :

• Témoignages d’acteurs du patrimoine.

• Découverte de l’histoire des décors de la chapelle Saint-Joseph, restaurée en 2023 dans l’église Saint-Salvi.

• Bande dessinée sur la restauration du Pont-Vieux.

• Reportage sur la restauration de l’orgue de Saint-Salvi.

Organisé par la Ville d’Albi

Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.

© Ville d’Albi