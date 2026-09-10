Espace patrimoine de l’Amicale des anciens marins du TCD Orage, Amicale des anciens marins du TCD Orage, La Lande-Chasles

dimanche 20 septembre 2026 · Amicale des anciens marins du TCD Orage · La Lande-Chasles

Informations pratiques

Espace patrimoine de l’Amicale des anciens marins du TCD Orage Dimanche 20 septembre, 09h00 Amicale des anciens marins du TCD Orage Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découverte du port maritime et de l’espace patrimoine dans un container maritime.

Visites guidées par des anciens marins.

Amicale des anciens marins du TCD Orage 11 route des Écureuils, La Lande-Chasles La Lande-Chasles 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découverte du port maritime et de l’espace patrimoine dans un container maritime.

© Jean Leblanc – ministère de la Culture