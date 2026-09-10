Espace patrimoine de l’Amicale des anciens marins du TCD Orage, Amicale des anciens marins du TCD Orage, La Lande-Chasles
dimanche 20 septembre 2026 · Amicale des anciens marins du TCD Orage · La Lande-Chasles
Informations pratiques
Espace patrimoine de l’Amicale des anciens marins du TCD Orage Dimanche 20 septembre, 09h00 Amicale des anciens marins du TCD Orage Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découverte du port maritime et de l’espace patrimoine dans un container maritime.
Visites guidées par des anciens marins.
Amicale des anciens marins du TCD Orage 11 route des Écureuils, La Lande-Chasles La Lande-Chasles 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Découverte du port maritime et de l’espace patrimoine dans un container maritime.
© Jean Leblanc – ministère de la Culture
À voir aussi à La Lande-Chasles (Maine-et-Loire)
- Église Saint-Jean La Lande-Chasles 20 septembre 2026
- Espace patrimoine de l’amicale des anciens marins du TCD orage, Musée maritime La Lande-Chasles 20 septembre 2026
- Église Saint-Jean, Eglise Saint-Jean, La Lande-Chasles, La Lande-Chasles 20 septembre 2026