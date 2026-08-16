Espace rencontre E.H.P.A.D. Tence
mardi 10 novembre 2026 · E.H.P.A.D. · Tence
Informations pratiques
Tence
Espace rencontre
E.H.P.A.D. 10 Route du Fieu Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 10:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
L’Espace Rencontre s’adresse au + de 55 ans, étant isolé t souhaitant partagé un moment d’échange. Un programme de sortie est proposé tout au long de l’année. N’hésitez pas à réserver auprès d’Aurélie.
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E.H.P.A.D. 10 Route du Fieu Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 81 25
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English :
The Social Gathering is for people 55 and older who are isolated and would like to share a moment of connection. A program of outings is offered throughout the year. Feel free to make a reservation with Aurélie.
L’événement Espace rencontre Tence a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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