Espace sensoriel Arthon en Retz Chaumes-en-Retz

Espace sensoriel Arthon en Retz Chaumes-en-Retz mardi 21 octobre 2025.

Espace sensoriel

Arthon en Retz 5 Place de l’Eglise Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

Venez éveiller vos sens en famille ! Dans un espace ludique plongé dans une lumière tamisée, ouvrez les yeux… Vos sens réagirons d’une manière différente à chacun de vos pas… Rendez-vous à Chaumes-en-Retz

Au milieu de la musique, des couleurs douces, les objets lumineux s’allument et ils vous plongent dans un univers paisible… allongez-vous, observez, manipulez…

animation proposée pour les personnes de 0 à 103 ans

pour les petits comme pour les grands

adapté aux bébés, comme aux parents et grands-parents

en partenariat avec Arthon Animation Rurale

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Arthon en Retz 5 Place de l’Eglise Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93 secretariat@aarpro.org

English :

Come and awaken your senses as a family! In a playful space bathed in subdued light, open your eyes… Your senses will react differently to each step you take… Rendezvous at Chaumes-en-Retz

German :

Erwecken Sie mit der ganzen Familie Ihre Sinne! In einem spielerischen Raum, der in gedämpftes Licht getaucht ist, öffnen Sie Ihre Augen… Ihre Sinne werden auf jeden Ihrer Schritte auf eine andere Art und Weise reagieren… Treffpunkt in Chaumes-en-Retz

Italiano :

Venite a risvegliare i vostri sensi in famiglia! In uno spazio ludico immerso in una luce soffusa, aprite gli occhi… I vostri sensi reagiranno in modo diverso a ogni passo che farete… Ci vediamo a Chaumes-en-Retz

Espanol :

¡Venga a despertar sus sentidos en familia! En un espacio lúdico bañado por una luz tenue, abre los ojos… Tus sentidos reaccionarán de forma diferente a cada paso que des… Nos vemos en Chaumes-en-Retz

L’événement Espace sensoriel Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic