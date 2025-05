ESPACE SPORTIF PONTOISE / Entre deux mondes – Espace Sportif Pontoise PARIS, 7 juin 2025, PARIS.

La nuit du 7 au 8 juin 2025 sera projetée sur le sol devant l’espace sportif Pontoise une vidéo réalisée par le personnel de la piscine, monument historique de la Ville de Paris.

La vidéo durera entre 10 et 15 minutes et jouera sur un mélange entre l’architecture de l’établissement et celle des corps des nageurs et nageuses en action dans le bassin de la piscine. Les images seront tournées au sein-même de l’espace Pontoise, avec des nageurs aguerris familiers de l’établissement, superposant ainsi les formes organiques de l’art-nouveau et des corps mouvants.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 06h00

gratuit

Accès 1 = Site accessible pour les personnes en fauteuil en autonomie.

Tout public.

Espace Sportif Pontoise 19, rue de Pontoise 75005 PARIS

