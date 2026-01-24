Espace toros Feria de Pâques Arles
Espace toros Feria de Pâques Arles samedi 28 mars 2026.
Espace toros Feria de Pâques
Du samedi 28 mars au jeudi 2 avril 2026.
Du samedi au jeudi qui précède la feria. Corrales de Gimeaux Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-03-28
La feria, ça commence avec l’Espace toros, le rendez-vous des aficionados.
Pour commencer la féria avec un peu d’avance et voir de près les toros qui combattront dans les Arènes d’Arles lors de cette féria de Pâques rendez-vous à l’Espace Toros aux Corrales de Gimeaux.
Programme complet à venir. .
Corrales de Gimeaux Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The feria begins with the Espace toros, the meeting place for aficionados.
L’événement Espace toros Feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme d’Arles