Espace toros Feria de Pâques Arles

Espace toros Feria de Pâques

Du samedi 28 mars au jeudi 2 avril 2026.

Du samedi au jeudi qui précède la feria. Corrales de Gimeaux Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-02

2026-03-28

La feria, ça commence avec l’Espace toros, le rendez-vous des aficionados.

Pour commencer la féria avec un peu d’avance et voir de près les toros qui combattront dans les Arènes d’Arles lors de cette féria de Pâques rendez-vous à l’Espace Toros aux Corrales de Gimeaux.



Programme complet à venir. .

Corrales de Gimeaux Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com

The feria begins with the Espace toros, the meeting place for aficionados.

