Espaces de vie : architecture des pensées Villa Savoye Poissy

Espaces de vie : architecture des pensées 20 et 21 septembre Villa Savoye Yvelines

Exposition gratuite et sans réservation, située dans le salon, inclue dans la visite libre de la villa.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Proposée par Claudia Campos, commissaire d’exposition

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, le collectif GEM Arc-en-Ciel propose une installation artistique immersive et sensible. Ce projet met en dialogue l’architecture épurée de la Villa Savoye de Le Corbusier avec l’architecture des pensées des artistes du GEM Arc-en-ciel.

Le GEM arc-en-ciel est un groupe d’entraide mutuelle situé à Poissy, un lieu d’accueil convivial et de soutien entre pairs, destiné à des personnes en situation de fragilité psychique.

L’architecture des pensées désigne la manière dont nos idées, nos souvenirs, nos émotions et nos représentations mentales s’organisent intérieurement, comme dans un espace habité. Chaque personne du Gem est marquée par leurs parcours de vie, leurs pensées complexes, leurs espaces de reconstruction.

Un dialogue entre deux mondes

Si Le Corbusier cherchait à créer l’harmonie par l’ordre absolue, les artistes du GEM Arc-en-Ciel, eux, inventent des formes libres, à partir du chaos, de ce qui déborde, se souvient, se répare. Ils prolongent, sans le savoir, une autre pensée de l’architecture : non plus un cadre qui enferme, mais un espace qui accueille la complexité humaine.

Un patrimoine mental invisible

Les membres du GEM sont porteurs d’un patrimoine intérieur souvent ignoré. Dans ce projet, nous considérons leurs pensées comme une architecture en soi : un espace de mémoire, d’expériences, de reconstructions, que chacun modèle, déconstruit ou protège à sa manière.

2025 : Une année symbolique pour l’inclusion

L’année 2025 marque le 20ème anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi a été un tournant majeur en France, posant les bases d’une société plus inclusive. En 2025, des engagements forts ont été pris pour renforcer l’accessibilité et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Claudia CAMPOSS / ADAGP – 2025