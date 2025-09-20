Espaces lecture et jeux à la médithèque Médiathèque Armel de Wismes Pornic

Espaces lecture et jeux à la médithèque Médiathèque Armel de Wismes Pornic samedi 20 septembre 2025.

Espaces lecture et jeux à la médithèque

Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Des jeux, des livres… à la rencontre du patrimoine de Pornic

Explorez le patrimoine architectural de Pornic à travers une sélection de livres et de jeux.

Découvrez notre sélection adaptée à toute la famille des contes pour les enfants, des documentaires pour les adultes, et des jeux pour tous les âges.

Un moment de partage et d’évasion profitez d’un espace chaleureux pour lire, jouer et échanger.

La médiathèque de Pornic vous invite à un voyage dans le temps dans le cadre des journées du patrimoine.

Informations pratiques

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2025 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive, ici

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr

English :

Games, books… to discover Pornic’s heritage

German :

Spiele, Bücher… auf der Suche nach dem Kulturerbe von Pornic

Italiano :

Giochi, libri… scoprite il patrimonio di Pornic

Espanol :

Juegos, libros… descubre el patrimonio de Pornic

L’événement Espaces lecture et jeux à la médithèque Pornic a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic