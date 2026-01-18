Espaces Naturels Sensibles de Ciboure: A la découverte des oiseaux et du patrimoine naturel. Ciboure

Espaces Naturels Sensibles de Ciboure: A la découverte des oiseaux et du patrimoine naturel.

Nous vous proposons à l’occasion d’une balade pédestre de découvrir le patrimoine naturel de la commune de Ciboure et en particulier à apprendre à reconnaitre les différentes espèces d’oiseaux.

Accompagné par un chargé de mission naturaliste du CPIE Littoral basque, lors de cette balade, vous serez initiés à l’ornithologie et découvrirez des lieux de nature protégés sur les bords de Nivelle et du côté des Barthes de la Nivelle désormais classées Espace Naturel Sensible .

Cette action est proposée dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides 2026.

Mouettes, goélands et autres bécasseaux n’auront plus de secrets pour vous! .

Avenue Jean Poulou Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

