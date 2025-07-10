Espaces Pluriels à l’ombre d’un vaste détail, hors tempête. place du Foirail Pau

Espaces Pluriels à l’ombre d’un vaste détail, hors tempête.

place du Foirail Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Dans un monde où tout s’accélère, où l’infime semble disparaître sous l’immédiateté, Christian Rizzo explore la poésie des gestes du quotidien. Un moment d’apesanteur, entre théâtralité et abstraction, pour entrer dans la pleine allégresse de l’instant.

Être seuls ensemble, se dédier en toute conscience au réel, éprouver pleinement la joie puisée dans la solitude tel est le beau projet fixé par Christian Rizzo dans sa dernière création. Le plateau sert ici de laboratoire pour observer, dans un temps suspendu, la cohabitation de sept interprètes affairé·e·s à des actions modestes mais chargées de projections allégoriques. L’attention se porte sur les gestes simples qui régissent notre quotidien se déplacer, saisir un objet, nettoyer une surface… Les danseur·euse·s s’absorbent dans l’exactitude de leurs gestes, glissent dans un mouvement organique qui s’intensifie dans la répétition. .

place du Foirail Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93

English : Espaces Pluriels à l’ombre d’un vaste détail, hors tempête.

German : Espaces Pluriels à l’ombre d’un vaste détail, hors tempête.

Italiano :

Espanol : Espaces Pluriels à l’ombre d’un vaste détail, hors tempête.

L’événement Espaces Pluriels à l’ombre d’un vaste détail, hors tempête. Pau a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Pau