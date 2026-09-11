Espaces Pluriels – Danse « Amazigh » place du foirail Pau
mardi 26 janvier 2027 · place du foirail · Pau
Informations pratiques
Pau
Espaces Pluriels – Danse « Amazigh »
place du foirail le foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 32 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 20:00:00
fin : 2027-01-26
Date(s) :
2027-01-26
Douze danseur·euse·s et un musicien convoquent l’héritage musical et dansé du Moyen Atlas marocain par le rythme, le chant et le mouvement. Cette pièce captivante raconte une histoire de transmission et de partage qui dépasse le clivage des genres.
Dans Amazigh, Filipe Lourenço poursuit une trajectoire chorégraphique engagée depuis Pulse(s), Gouâl et Cheb, et ancrée dans sa formation de musicien arabo-andalou, unissant danses traditionnelles du Maghreb et écriture contemporaine. Il rassemble sur scène une communauté vivante qui fait dialoguer chant, percussions et danse, avec pour horizon les pratiques rituelles et festives ancestrales de l’Ahidous du Moyen Atlas. .
place du foirail le foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr
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English : Espaces Pluriels – Danse « Amazigh »
L’événement Espaces Pluriels – Danse « Amazigh » Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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