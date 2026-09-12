Espaces Pluriels Danse En même temps place du foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels Danse En même temps

place du foirail le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Cette pièce impertinente portée par neuf interprètes survoltés explore avec humour l’ambivalence des danses de masse et des unissons bien réglés. Un défi chorégraphique inventif qui met en balance fantasme individualiste et utopie communautaire.

S’il y a quelques années encore les grands ensembles à l’unisson semblaient, au mieux, une forme éculée ou une facilité, au pire, un mode de dressage politique, leur usage chorégraphique est aujourd’hui totalement décomplexé. Synonyme d’unité, de partage, de joie commune, les danses de groupe sont en vue. Pour Olivia Grandville, actuelle directrice de Mille Plateaux, le Centre Chorégraphique National de La Rochelle, la synchronie est à la fois complexe, séduisante et dangereusement ambiguë. .

place du foirail le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels Danse En même temps

L’événement Espaces Pluriels Danse En même temps Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau