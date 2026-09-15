Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels – Danse « Fugaces »

place du foirail Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 32 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20 20:00:00

fin : 2027-05-20

Date(s) :

2027-05-20

La mémoire de la flamenca espagnole Carmen Amaya imprègne les gestes des interprètes et leur insuffle sa flamboyance et sa force tellurique. Entre frappes contenues et élans fulgurants, la danse tire de cet héritage une matière vive qui s’autorise le métissage.

Toujours intimement liées à la musique, les pièces d’Aina Alegre puisent dans ses racines et construisent un dialogue vivant entre corps et sons. Avec Fugaces, la chorégraphe barcelonaise signe sa première création en tant que co-directrice du Centre chorégraphique national de Grenoble. Elle convoque la figure mythique de Carmen Amaya qui, dans la première moitié du XXe siècle, a bouleversé les codes d’un art dominé par les hommes et imposé une danse nerveuse, percussive et affranchie des conventions. .

place du foirail Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels – Danse « Fugaces »

L’événement Espaces Pluriels – Danse « Fugaces » Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau