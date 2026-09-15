Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels – Danse « Le poids des médailles/Abdomen »

av de Saragosse Théâtre Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 26 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Une mise en scène du « corps athlétique » à la fois burlesque et tendre. Une danse entre puissance, vulnérabilité et humour, qui offre un regard inédit sur la performance sportive et le diktat de la musculature parfaite.

Dans Le poids des médailles, Clémentine Maubon s’avance le corps bardé de médailles, symboles de réussite autant que signes de contrainte, pour dévoiler l’envers du podium : attentes familiales, culte du dépassement de soi, vertige du succès. La pièce dévoile l’ambiguïté du rapport à la victoire et à l’échec avec une légèreté facétieuse. Dans un registre sportif tout aussi décalé, le duo Abdomen explore le muscle abdominal comme moteur du mouvement et centre organique. .

av de Saragosse Théâtre Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels – Danse « Le poids des médailles/Abdomen »

L’événement Espaces Pluriels – Danse « Le poids des médailles/Abdomen » Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau