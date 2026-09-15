Espaces Pluriels – Danse « Le poids des médailles/Abdomen » av de Saragosse Pau
jeudi 18 mars 2027 · av de Saragosse · Pau
Informations pratiques
Pau
Espaces Pluriels – Danse « Le poids des médailles/Abdomen »
av de Saragosse Théâtre Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 26 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:00:00
fin : 2027-03-18
Date(s) :
2027-03-18
Une mise en scène du « corps athlétique » à la fois burlesque et tendre. Une danse entre puissance, vulnérabilité et humour, qui offre un regard inédit sur la performance sportive et le diktat de la musculature parfaite.
Dans Le poids des médailles, Clémentine Maubon s’avance le corps bardé de médailles, symboles de réussite autant que signes de contrainte, pour dévoiler l’envers du podium : attentes familiales, culte du dépassement de soi, vertige du succès. La pièce dévoile l’ambiguïté du rapport à la victoire et à l’échec avec une légèreté facétieuse. Dans un registre sportif tout aussi décalé, le duo Abdomen explore le muscle abdominal comme moteur du mouvement et centre organique. .
av de Saragosse Théâtre Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Espaces Pluriels – Danse « Le poids des médailles/Abdomen »
L’événement Espaces Pluriels – Danse « Le poids des médailles/Abdomen » Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Espaces Pluriels Danse Prométhée place du Foirail Pau 15 septembre 2026
- Espaces Pluriels Danse Prométhée place du Foirail Pau 16 septembre 2026
- 18ᵉ Festival de Tango Argentin de « Pau Couleur Tango » Pau 17 septembre 2026
- 18ᵉ Festival de Tango Argentin de « Pau Couleur Tango » Pau 17 septembre 2026
- Marché Laherrère Pau 17 septembre 2026