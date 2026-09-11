Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels – Danse « Lullaby shot »

place du foirail Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 32 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Cette pièce pour huit danseuses à l’énergie débordante exalte la liberté des corps. Loin de la verticalité rigide et corsetée de la bienséance, la chorégraphe mise sur le déferlement organique et sauvage du collectif. Une explosion sans artifice !

À tout juste 32 ans, la chorégraphe Leïla Ka a signé des chorégraphies pour Beyoncé, Zaho de Sagazan ou encore le Ballet national du Chili. Sur les réseaux sociaux, son œuvre connaît un succès viral. Sa danse instinctive et nerveuse saisit par sa force et son sens de la pulsation autant que par son ciselé. Après la trilogie Pode Ser / C’est toi qu’on adore / Se faire la belle et le quintet Maldonne, Espaces Pluriels accueille la dernière création de cette chorégraphe hors normes, nourrie d’influences urbaines et contemporaines. .

place du foirail Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels – Danse « Lullaby shot »

L’événement Espaces Pluriels – Danse « Lullaby shot » Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau