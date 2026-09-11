Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels – Danse « Nous n’arrivons pas les mains vides »

place du foirail le foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 32 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-05 20:00:00

fin : 2027-01-05

Date(s) :

2027-01-05

Douze jeunes interprètes déploient sur scène les gestes et techniques qui ont façonné leurs parcours. Collectés et transformés, ces fragments de matière chorégraphique dressent le portrait dansé d’une génération pleine de fougue.

Qui sont les danseur·euse·s de demain ? Ce projet à la fois documentaire et poétique réunit une équipe de jeunes interprètes aux origines et aux parcours multiples. Nous n’arrivons pas les mains vides les saisit au tout début de leur expérience professionnelle et met en valeur leur haute technicité. Balkis Moutashar s’appuie sur leurs pratiques diverses pour construire une collection de gestes incarnés. Break, popping, waacking ou électro dialoguent avec la danse classique et contemporaine. .

place du foirail le foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels – Danse « Nous n’arrivons pas les mains vides »

L’événement Espaces Pluriels – Danse « Nous n’arrivons pas les mains vides » Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau