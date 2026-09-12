Espaces Pluriels Danse Prométhée place du Foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels Danse Prométhée

place du Foirail Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Ce ballet ciselé met en scène le mythe de Prométhée dans une fable chorégraphique sensible à l’esthétique limpide. Une danse explosive portée par quatorze danseur·euse·s magnétiques qui embrasent littéralement le plateau !

Actuel directeur de la danse à l’Opéra Grand Avignon et futur successeur de Thierry Malandain à la direction du Ballet de Biarritz, Martin Harriague fait naître l’émotion par une danse flamboyante et joyeuse. Après sa création America, qui ciblait les dérives du pouvoir de Donald Trump, il convoque aujourd’hui Prométhée qui osa voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Le chorégraphe s’appuie sur Les Créatures de Prométhée, unique ballet de Beethoven, dont la partition est ici revisitée par le compositeur Fabien Cali. .

place du Foirail Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels Danse Prométhée

L’événement Espaces Pluriels Danse Prométhée Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau