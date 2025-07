Espaces Pluriels Hourvari Cie Rasposo Chapiteau Pau

Espaces Pluriels Hourvari Cie Rasposo

Chapiteau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14

2025-10-14

En famille à partir de 7 ans

Durée 1h25

Entrez dans le chapiteau de Rasposo !

Marie Molliens nous convie à un tour de piste ébouriffant un charivari poétique et rocambolesque plein de fables et de ruses, qui réunit voltige, danse, musique et arts de la marionnette. .

Chapiteau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93

