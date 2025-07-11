Espaces Pluriels Jimmy / Comme un symbole av de Saragosse Pau

Espaces Pluriels Jimmy / Comme un symbole

av de Saragosse Théâtre Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Ces deux soli puissants mettent en scène des figures masculines énigmatiques et plurielles. Identités multiples, geste politique, organicité ou abstraction façonnent cette incarnation radicale de l’Autre comme miroir de nos fantasmes.

Avec un goût prononcé pour le minimalisme, Pierre Pontvianne développe une écriture pétrie d’humanité, toujours en prise avec son époque. Avec Jimmy, le chorégraphe recentre son propos autour d’un seul interprète, l’extraordinaire Jazz Barbé, son collaborateur de longue date. Vêtu de noir, un bonnet bleu électrique cachant ses yeux, le danseur a l’art de se mouvoir au sol avec une aisance inouïe. Il assume en maître ce seul en scène tout en reptation virtuose et libère les imaginaires fantômes qui en émanent. .

av de Saragosse Théâtre Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93

English : Espaces Pluriels Jimmy / Comme un symbole

German : Espaces Pluriels Jimmy / Comme un symbole

Italiano :

Espanol : Espaces Pluriels Jimmy / Comme un symbole

L’événement Espaces Pluriels Jimmy / Comme un symbole Pau a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Pau