Espaces Pluriels La vie nouvelle av de Saragosse Pau

Espaces Pluriels La vie nouvelle

av de Saragosse Théâtre Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Cette pièce lumineuse naît de l’amitié artistique profonde qui lie les chorégraphes et interprètes Sylvain Huc et Mathilde Olivares. Issue du dialogue intime entre les deux artistes, la danse déploie son propre langage comme une forme d’extase profane.

Dès sa première création, Le Petit Chaperon Rouge, le chorégraphe Sylvain Huc affirme le choix d’une écriture centrée sur le corps, ses états et sa relation au son et à la lumière. De même que Sujets, pièce de groupe accueillie cette saison sur le grand plateau du Foirail, cette pièce co-écrite avec Mathilde Olivares confirme sa recherche d’une danse sensorielle et exigeante. Le corps humain y est envisagé comme un territoire complexe, rempli de souvenirs, de fluides, d’os et de chair. La vie nouvelle ne raconte rien d’autre que la présence et l’énigme propre à la danse. .

av de Saragosse Théâtre Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93

