Espaces Pluriels Les Petites Filles modernes Place du Foirail Pau

Espaces Pluriels Les Petites Filles modernes

Place du Foirail Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

En famille dès 13 ans

Durée 1h30

Puisant dans la tradition des contes, Joël Pommerat compose un récit fantastique sur l’amitié. Misant sur les oppositions et les renversements, la pièce révèle la puissance de l’imaginaire et la capacité des enfants à défier l’ordre établi.

Bord plateau le 4 mars. .

Place du Foirail Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93

