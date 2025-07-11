Espaces Pluriels Les Petites Filles modernes Place du Foirail Pau
Espaces Pluriels Les Petites Filles modernes Place du Foirail Pau jeudi 5 mars 2026.
Espaces Pluriels Les Petites Filles modernes
Place du Foirail Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
En famille dès 13 ans
Durée 1h30
Puisant dans la tradition des contes, Joël Pommerat compose un récit fantastique sur l’amitié. Misant sur les oppositions et les renversements, la pièce révèle la puissance de l’imaginaire et la capacité des enfants à défier l’ordre établi.
Bord plateau le 4 mars. .
Place du Foirail Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93
English : Espaces Pluriels Les Petites Filles modernes
German : Espaces Pluriels Les Petites Filles modernes
Italiano :
Espanol : Espaces Pluriels Les Petites Filles modernes
L’événement Espaces Pluriels Les Petites Filles modernes Pau a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Pau